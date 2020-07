Klimafreundliche Energien Wasserstoff-Strategie der EU: Eine Million Tonnen bis 2024

08. Juli 2020 , aktualisiert 08. Juli 2020, 14:19 Uhr

Mit öffentlicher Unterstützung sollen bis 2024 die Kapazitäten auf eine Million Tonnen Wasserstoff aus erneuerbaren Energien wachsen. Bild: dpa Bild:

Bis 2050 sollen in der Europäischen Union Wirtschaft und Gesellschaft so umgebaut sein, dass keine zusätzlichen Treibhausgase mehr in die Atmosphäre gelangen. Wasserstoff soll der Energiewende Schub geben.