Klimaneutralität Taxonomie darf nicht über Realwirtschaft entscheiden

Uns alle eint das Ziel, im Rennen um die Klimaneutralität und in dem „Race to Zero“ erfolgreich zu sein. Angesichts spürbarer Klimarisiken, forcierter Industrialisierung in Ländern wie China und der immens gewachsenen Weltbevölkerung ist der Klimaschutz nicht hinterfragbar. Es muss aber auch darum gehen, Deutschland und Europa dauerhaft als attraktiven Standort für Wirtschaft und Industrie zu sichern und eine nachhaltige Landwirtschaft zu ermöglichen. Nur so erhalten wir Arbeitsplätze und damit den Wohlstand jedes Einzelnen.