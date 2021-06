Klimaschutz: EU-Länder und EU-Parlament einigen sich auf Agrarreform

Naturschützerinnen und Naturschützer kritisieren schon lange, dass die Reform hinter ihren hohen Umweltzielen zurückbleiben wird und sehen sich bestätigt. Die Grünen im Europaparlament haben bereits angekündigt, der nun gefundenen Einigung nicht zuzustimmen. Die Aktivisten von Fridays for Future fordern schon länger, die Reform in seiner jetzigen Form wegen mangelndem Nutzen für die Umwelt zurückzuziehen. Greenpeace hat sie als Greenwashing, also nur an der Oberfläche umweltfreundlich, bezeichnet. Der Deutsche Bauernverband befürchtete vor allem mehr Bürokratie und weniger Geld für Landwirte.



Mehr zum Thema: Was taugen die Wahlprogramme der Parteien zum Klimaschutz? Die Wirtschaftsweise Veronika Grimm hat für die WirtschaftsWoche einen Blick hinein geworfen. Was sie vorschlägt, dürfte Verbraucher freuen, die Grünen weniger.