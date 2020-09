Klimaschutz in der EU Das große Feilschen um schärfere CO2-Ziele beginnt

Noch ist nicht klar, wo Ursula von der Leyen auftreten wird. Eigentlich soll die Präsidentin der EU-Kommission ihre Ansprache zur Lage der Union in Straßburg halten, aber die Pandemie könnte die Planung noch ändern. Fest steht allerdings, dass von der Leyen in der großangelegten Rede zum Thema Klima sehr konkret werden wird. Nach Informationen aus EU-Kreisen wird sie vorschlagen, dass die 27 EU-Mitgliedsstaaten bis 2030 ihren CO2-Ausstoss um 55 Prozent reduzieren sollen. Die EU-Kommission ist in ihrer internen Gesetzesfolgenabschätzung zu dem Ziel gekommen, dass eine solche Verschärfung des Ziels, das bisher bei nur 40 Prozent lag, „wirtschaftlich von Vorteil“ sei, heißt es in Brüssel.