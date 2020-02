Klimaschutz: Streit um grüne Geldpolitik

In ihrer Studie (Titel: The green swan) setzen sich die Autoren mit den Argumenten für und gegen eine Beteiligung der Notenbanken am Kampf gegen den Klimawandel auseinander. Der Titel der Studie stellt die Analogie zum Phänomen des schwarzen Schwans her. Damit sind unerwartete Ereignisse gemeint, die Wendepunkte in der menschlichen Entwicklung markieren. Der Klimawandel könne ein schwarzer beziehungsweise grüner Schwan sein, so die Studienautoren, weil er mit seiner Wirkmächtigkeit das globale Finanzsystems aus den Angeln heben und eine neue Finanzkrise auslösen könnte.