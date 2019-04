Klimaschutzbewegung Aktivist sichert sich Markenrechte an „Fridays for Future“

Exklusiv

von Henryk Hielscher 25. April 2019

Ein junger Stuttgarter Umweltaktivist hat sich „Fridays for Future“ als Wortmarke schützen lassen. Bild: dpa Bild:

Bunte Shirts und Kaffeetassen mit „Fridays for Future“-Aufdruck? Ein junger Stuttgarter Umweltaktivist will das verhindern und hat sich „Fridays for Future“ als Wortmarke schützen lassen.