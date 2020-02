Klimawandel Europas Green Deal muss über seine Grenzen hinausreichen

Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission, spricht bei einer Pressekonferenz über den Green Deal. Mit diesem Begriff ist ein Umbau der europäischen Wirtschaft gemeint, so dass 2050 Klimaneutralität erreicht werden kann, also keine neuen Treibhausgase mehr in die Atmosphäre gelangen.

dpa

Bild: