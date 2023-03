Kollaps der Silicon Valley Bank „Es war ein existenzielles Risiko für Hunderte von Unternehmen“

Die SVB hatte ihre Operationen 2004 nach Großbritannien ausgeweitet und 2012 eine vollwertige Niederlassung eröffnet. Ähnliche wie in den USA, hat sich die Bank auch in Großbritannien auf schnell wachsende Start-ups spezialisiert, die Schwierigkeiten hätten, mit den traditionellen Banken Geschäfte zu machen. Denn die jungen Unternehmen, die in der Anfangsphase in aller Regel keinen nennenswerten Umsätze verzeichnen und von den Finanzspritzen ihrer Gründer oder Risikokapitalgeber leben, stellen ein besonderes Risiko dar. Und so ist es keine Seltenheit, dass solche Firmen bei den etablierten Banken noch nicht einmal ein Geschäftskonto eröffnen können.