Kompromisssuche mit Labour May will Frist-Verlängerung und mit Labour zusammenarbeiten

EU-Ratspräsident Donald Tusk deutete nach Mays Bekanntgabe an, dass Brüssel nun erst einmal abwarten dürfte. „Wir wissen nicht, was das Endergebnis sein wird. Lasst uns geduldig sein“, twitterte Tusk. Erst am Dienstag hatte EU-Chefunterhändler Michel Barnier gewarnt, ein ungeregelter Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union werde „von Tag zu Tag wahrscheinlicher“. Doch gebe es Hoffnung, ihn zu vermeiden, wenn in London vor dem EU-Sondergipfel zum Brexit am 10. April intensiv daran gearbeitet werde.