Konjunktur Türkei: Politikwechsel auf tönernen Füßen

Die erhoffte Erholung in der Türkei lässt auf sich warten. Nach den Wahlen Mitte 2023 hatten viele Beobachter auf eine Kehrtwende in der Wirtschafts-, Finanz- und Geldpolitik spekuliert. Tatsächlich gab es einige Änderungen, doch die Wirkung lässt auf sich warten. So etwa beim Zinssatz, wie Thilo Pahl erklärt, der als geschäftsführendes Vorstandsmitglied für die deutsche Auslandshandelskammer in der Türkei (AHK) tätig ist: „Klar, die Zinsen wurden kräftig angehoben. Aber selbst bei einem Zinssatz von 42,5 Prozent liegt man immer noch unterhalb der Inflation von 65 Prozent.“ Die Realzinsen bei der Geldanlage bleiben also trotz allem negativ. Die wirtschaftlichen Basisdaten deuten demnach nicht darauf hin, dass der Wert der türkischen Währung stabilisiert wurde.