Konservative stärkste Kraft in Spanien Pedro Sánchez hat die Spanienwahl verloren – aber noch nicht sein Amt

Als Alberto Feijóo kurz nach Mitternacht auf den Balkon der Parteizentrale in Madrid tritt, läuft Daft Punk: One more time, we’re gonna celebrate. Einmal mehr werden wir feiern. Feijóo, Spitzenkandidat der Volkspartei PP, hat die spanischen Parlamentswahlen am Sonntag gewonnen. Der Konservative setzt sich und seiner Partei das klare Ziel, eine Regierung zu bilden.