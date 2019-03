Korruption in Rumänien „Der Konflikt erfasst die Wirtschaft mit voller Wucht“

Die aktuelle Regierung polarisiert durch ihre Versuche, die Rechtsstaatlichkeit im Land zurückzubauen. Gleichzeitig demonstrieren immer mehr Rumänen gegen solche Vorhaben. Steuert Rumänien auf weitere Konflikte zu?

Im Moment existieren zwei Rumänien: ein rückwärtsgewandtes und ein weltoffenes. Die Konfrontation zwischen diesen beiden Seiten nimmt derzeit zu und wird auch immer offener ausgetragen. Dieser Konflikt besteht schon seit Jahrzehnten, wurde aber in den letzten 25 Jahren von der Politik nicht angerührt. Nun erfasst der Konflikt in Rumänien eine ganze Gesellschaft und eine ganze Volkswirtschaft mit voller Wucht. Wohin diese Veränderung gehen wird, ist noch nicht entschieden. Ich lebe nunmehr seit sieben Jahren in Rumänien und würde mich selbst als optimistischen Realist bezeichnen. Ich habe Zuversicht in die rumänische Zivilgesellschaft. Die Mehrheit in diesem Land will ein offenes, modernes, transparentes und wohlhabendes Rumänien. Und auch die Privatwirtschaft hat ihre Rolle und auch Pflichten für dieses Land verstanden. Wir müssen uns dafür einsetzen, dass nicht noch mehr High-Potentials das Land verlassen. Wir müssen für alle eine gute, lebenswerte Perspektive hier in Rumänien schaffen. Und das schaffen wir!