Korruptionsaffäre Dubiose Machtzirkel im Europäischen Parlament

Einblick in frühere Reisen von Freundschaftsgruppen geben die offiziellen Erklärungen von Europa-Abgeordneten. Zum Beispiel die des spanischen Christdemokraten Antonio López-Istúriz White, der im März in die Vereinigten Arabischen Emirate reiste, gesponsert von den Gastgebern. Die Anreise erfolgte in der Business Class, die Gruppe logierte im Fünf-Sterne-Hotel Jumeirah Emirates Towers Hotel. Zwischen den Terminen blieb ausreichend Zeit zum Ausspannen am Pool oder Shoppen. Geschenke, die mehr als 100 Euro wert sind, müssten Europa-Abgeordnete theoretisch bei der Parlamentspräsidentin Roberta Metsola abgeben. In der Praxis prüft das niemand nach.