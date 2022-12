Korruptionsaffäre im Europäischen Parlament Die unrühmliche Rolle der Deutschen

An gut gemeinten Vorschlägen wird es nicht fehlen. In den kommenden Tagen sind jede Menge Ratschläge zu erwarten, wie das Europäische Parlament Korruption Einhalt gebieten kann. Eine Debatte darüber ist angebracht. Genauso wichtig wäre es aber nachzuverfolgen, wer mehr Transparenz in den vergangenen Jahren verhindert hat. In dieser Gruppe befinden sich erstaunlich viele Deutsche.