Korruptionsvorwürfe Moralischer Totalschaden: Kurz' Rücktritt ist nicht genug

Das Sittenbild ist desaströs. „Das stört den Arsch sicher am meisten“, ließ der damalige Außenminister Sebastian Kurz einen Vertrauten per Kurznachricht im Jahr 2016 wissen. Der „Arsch“ war laut Chatverlauf der damalige Vizekanzler und Chef der österreichischen Volkspartei (ÖVP), Reinhold Mitterlehner. Mitterlehner stand dem damaligen Außenminister mit dringendem Kanzlerwunsch offenbar im Weg. Um Kurz’ Kanzlerwunsch zu erfüllen, soll das engste Umfeld um Kurz - so der Vorwurf des Staatsanwalts - Meinungsumfragen manipuliert und Gefälligkeitsartikel über Scheinrechnungen gekauft haben. Finanziert worden sei all das mit Steuergeld, so der Vorwurf.