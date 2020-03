Kreislaufwirtschaft-Aktionsplan EU-Kommission will Recht auf Reparatur von Handys

Durch das neue Recht sollen Bürger zu nachhaltigerem Konsum animiert werden. Bisher werden ausgemusterte Elektrogeräte in der EU nur zu rund 35 Prozent recycelt. Niedrigen Herstellungskosten in Asien stehen oft teure Reparaturkosten in den Hochlohnländern der EU gegenüber. Manche Elektrogeräte sind sogar so gestaltet, dass sie sich gar nicht reparieren lassen. Bei Handys etwa sind Ersatzakkus oft so teuer, dass der Neukauf attraktiver ist.