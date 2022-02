Krieg in der Ukraine „Bisher spielte Asyl keine Rolle – das wird sich radikal verändern“

Sprache, Arbeit, Weiterbildung, Unterstützung: So macht man aus Flüchtlingen Einwanderer und Fachkräfte?

Das allgemeine Bildungsniveau in der Ukraine ist hoch. Menschen mit ukrainischem Pass sind ähnlich wie andere Ausländer, Menschen mit einem entsprechenden Migrationshintergrund, von denen viele heute deutsche Staatsbürger sind, deutlich besser als der Durchschnitt der Migrantinnen und Migranten in den deutschen Arbeitsmarkt integriert. Das wird wohl auch künftig so bleiben. Trotzdem wird es nicht so sein, dass ausschließlich die Leute nach Deutschland kommen, auf die wir wegen des Fachkräftemangels so händeringend warten. Geflüchtete brauchen bei gleicher Qualifikation länger als andere Migrantinnen und Migranten, bis sie in den Arbeitsmarkt integriert sind und verursachen darum zunächst auch Kosten für die Sozialsysteme. Mittelfristig bin ich aber optimistisch, dass die Integration funktioniert und wir durch die Einwanderung aus der Ukraine auch gewinnen können.