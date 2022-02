Krieg in der Ukraine Die bange Frage lautet: Bis wohin fliegen russische Raketen?

Wir haben es nicht wahrhaben wollen. Jahrelange Diplomatie, Verhandlungen, Gespräche in allen möglichen Formaten, Beschwichtigungen – es hat alles nichts genutzt. Wladimir Putin hat schon in Georgien und bei der Annexion der Krim gezeigt, dass ihm Verträge und internationales Recht völlig egal sind. Der russische Präsident droht nicht nur, er schießt auch. Und wer jetzt beim Aufmarsch an der ukrainischen Grenze noch die zynische Hoffnung hegte, dass der Worst Case die Einnahme der beiden russisch dominierten Ostprovinzen Donezk und Luhansk sein würde, der sieht sich bitter getäuscht. Putin geht aufs Ganze, er will die gesamte Ukraine besetzen, einen souveränen Staat mit einem Krieg in die Knie zwingen und ihn seinem kruden Geschichtsbild folgend in den russischen Machtbereich eingliedern.