Krisenland wartet noch immer auf Aufschwung: Korruption und Armut bremsen die Ukraine aus

Arbeiten in Deutschland – gelernt oder ungelernt – für 39.000 ukrainische Griwna (gut 1260 Euro) im Monat. Oder in Polen. Auf jeden Fall ist das viermal so viel wie in der Ukraine. In dem krisengeschüttelten Land ist öffentliche Werbung für Billigarbeitskräfte in der EU verbreitet. Fünf Jahre nach dem gewaltsamen Machtwechsel in der Ex-Sowjetrepublik mit ihrer wirtschaftlichen Abkehr von Russland und der Hinwendung zur EU kommt das Land nicht aus der Krise. Statt des erhofften Aufschwungs sind die Arbeitsmigranten heute das wichtigste Exportgut. Millionen haben die Ukraine verlassen, um anderswo eine Zukunft zu finden.