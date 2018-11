Krisensimulation Nord LB ist schwächste deutsche Bank im Stresstest

Die Norddeutsche Landesbank war beim EU-weiten Stresstest der Finanzbranche erwartungsgemäß das schwächste deutsche Kreditinstitut. Die NordLB musste bei dem Fitnesscheck einen Rückgang ihres harten Kernkapitals auf 7,07 Prozent hinnehmen - auf einen so niedrigen Wert ging es für keines der acht getesteten deutschen Institute nach unten, wie die europäische Bankenaufsichtsbehörde EBA am Freitagabend in London mitteilte. Die Landesbank aus Hannover war bereits mit dem dünnsten Kapitalpuffer aller deutschen Banken in die Prüfung gegangen.