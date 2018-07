Kritik an EZB Ökonom Sinn: Trumps Vorwurf der Währungsmanipulation ist berechtigt

Sinn fordert in seinem Beitrag die europäische Notenbank zu einem Kurswechsel auf: „Die EZB betreibt in ihrer selbstherrlichen Art eine Wirtschaftspolitik, die geeignet ist, internationale Verwicklungen zu provozieren, und in letzter Konsequenz zu herben Verlusten für die deutsche Exportindustrie führen kann“, schreibt Sinn. Der Ökonom verweist auf die Erfahrungen aus den Dreißigerjahren des 20. Jahrhunderts, als es einen weltweiten Abwertungswettlauf gegeben hatte. Diese Politik habe „zu den Spannungen jener Zeit erheblich beigetragen.“