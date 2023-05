Krönungszeremonie in der Kritik Charles III. und die Millionen-Empörung

Die astronomischen Sicherheitskosten dürften diesen Betrag jedoch deutlich in die Höhe treiben. Die Sorge, dass beispielsweise Klimaaktivisten versuchen könnten, die Prozession in der Krönungskutsche oder auch die Zeremonie in der Westminster Abbey zu stören, erhöht den Aufwand für die Sicherheitsbehörden zusätzlich. Zahlreiche Mitglieder von Antiterror- und Spezialeinheiten werden in London in Bereitschaft sein, Scharfschützen die Dächer zahlreicher Gebäude im Zentrum der Stadt sichern.