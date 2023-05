Krönungszeremonie in der Kritik Charles III. und die Millionen-Empörung

Sowohl der Monarch als auch der Thronfolger erhalten zudem jedes Jahr beachtliche Zuwendung über zwei weitere gewinnorientierte Firmen, das Herzogtum Cornwall und das Herzogtum Lancaster. Die beiden hauptsächlich landwirtschaftlich ausgerichteten Unternehmen werfen im Jahr jeweils etwa 20 Millionen Pfund an Gewinnen ab. Diese Summen fließen in die Privatvermögen des Königs uns seines Thronfolgers.



Die Größe dieser Vermögen ist jedoch unbekannt. Und das ist so gewollt: Seit dem frühen 20. Jahrhundert haben Richter in nichtöffentlichen Sitzungen angeordnet, Testamente von Mitgliedern der königlichen Familie vor der Öffentlichkeit zu verbergen. Daher weiß man beispielsweise auch nicht, wie groß das Vermögen ist, das Königin Elisabeth II. ihrem Nachfolger Charles vermacht hat.



Was man jedoch weiß: Er musste darauf keine Erbschaftssteuer zahlen. Ein Gesetz aus dem Jahr 1993 legt fest, dass bei Vererbungen „von einem Souverän an den nächsten“ keine Steuer fällig wird. Anfragen beim Buckingham-Palast hinsichtlich des Vermögens der Royals werden grundsätzlich ignoriert oder zurückgewiesen.