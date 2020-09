Kurzarbeit nach deutschem Vorbild? Das hätten die Briten auch einfacher haben können

Diese Maßnahmen werden in Großbritannien allgemein willkommen geheißen. Das bisherige Programm habe „Tausende und Abertausende von Arbeitsplätzen gerettet“, sagte Carolyn Fairbairn, Chefin des Industrieverbandes Confederation of British Industry (CBI). Ein weiterführendes Programm sei angesichts der bevorstehenden Einschränkungen „dringender als je zuvor“. Auch der Chef der Federation of Small Businesses, Mike Cherry, sprach sich für weitere Unterstützungsmaßnahmen aus. Hinter den Maßnahmen der Regierung steht offenbar auch die Zentralbank: Bank of England-Chef Andrew Bailey erklärte, er werde alles in seiner Macht stehende tun, „um die Menschen und Unternehmen in diesem Land zu unterstützen“.