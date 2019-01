Bundesaußenminister Heiko Maas betonte, der Vertrag sei die „beste und einzige Lösung“ für einen geordneten EU-Austritt. Maas forderte Großbritannien zudem auf, schnell konkrete Vorschläge mit Blick auf die Grenze zu Irland zu liefern. Wie sich die britische Regierung Änderungen beim sogenannten Backstop vorstelle, habe sie bisher nicht gesagt, sagte Maas den Zeitungen der Funke Mediengruppe. „Sie muss nun zügig sagen, was sie will, denn die Zeit wird knapp. Wir sind bereit zu Gesprächen.“ Beim Backstop stünden Deutschland und die gesamte Union fest an Irlands Seite. „Wir werden nicht zulassen, dass Irland in dieser Frage isoliert wird.“

Bild: dpa