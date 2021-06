Ländervergleich Baerbock will höhere Benzinpreise: So teuer ist der deutsche Sprit im Europavergleich

Am teuersten ist nach Angaben des Schweizer Automobilclubs TCS das Superbenzin durchschnittlich derzeit in den Niederlanden (1,79 Euro pro Liter) und Dänemark (1,71 Euro pro Liter). Dieselfahrer müssen in der Schweiz (1,61 Euro pro Liter) und Großbritannien (1,51 Euro/Liter) am tiefsten in die Tasche greifen. Deutlich günstiger tankt man in Ungarn, Polen, Spanien und Slowenien. Die Benzinpreise in Deutschland liegen sowohl beim Super als auch Benzin im Europavergleich auf Rang 8 und damit im Durchschnitt.