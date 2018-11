Landesporträt „Ohne den IWF wäre die Ukraine längst bankrott“

Das Durchschnitteinkommen liegt derzeit bei 260 Dollar. 40 Prozent davon müssen die Bewohner für Wohnnebenkosten wie Strom, Wasser und Gas zahlen. Einen Wohnungsmarkt wie in Deutschland gibt es nicht, weil die Wohnungen nach dem Zerfall der Sowjetunion an die Bewohner überschrieben wurden. Doch die Gehälter reichen nur knapp zum leben. Denn die Lebensmittelpreise sind vergleichbar mit denen in Deutschland. „Grundlebensmittel wie Brot und Milch sind günstig. Doch alles, was importiert wird, kostet unglaublich viel“, erklärt Röthing. „Ein Glas Nutella unter fünf Euro ist selten.“