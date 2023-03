Landesweite Proteste Französischer Senat stimmt endgültig für Macrons Rentenreform

Der französische Senat hat am Samstagabend mit 195 zu 112 Stimmen nun endgültig für die Rentenreform von Präsident Emmanuel Macron gestimmt. „Nach einer Hunderte von Stunden dauernden Debatte hat der Senat den Plan zur Rentenreform angenommen. Dies ist eine entscheidende Etappe, um eine Reform zum Abschluss zu bringen, die die Zukunft unserer Renten sichern wird“, schrieb Frankreichs Ministerpräsidentin Élisabeth Borne auf Twitter. Sie wolle sich voll und ganz dafür einsetzen, dass die Reform in den kommenden Tagen endgültig verabschiedet werde, fügte Borne hinzu. Die Senatorinnen und Senatoren hatten bereits in der Nacht zum Donnerstag mehrheitlich für einen entsprechenden Artikel zur Reform in dem Gesetzesentwurf gestimmt, nun wurde der komplette Vorschlag zur Rentenreform angenommen.