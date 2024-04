Lastenrad-Rückruf Babboe: Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungen ein

Vorausgegangen war Mitte Februar eine Untersuchung der NVWA, die einen sofortigen Verkaufsstopp für den Lastenradhersteller Babboe in den Niederlanden nach sich gezogen hatte. Das Unternehmen habe Berichte über Rahmenbrüche bei Fahrrädern der Marke nicht ernst genommen und nicht wie gesetzlich vorgeschrieben verfolgt und gemeldet. „Die Lastenfahrräder dürfen wieder verkauft werden, wenn ihre Sicherheit hinreichend nachgewiesen ist, unter anderem durch eine vollständige technische Dokumentation“, teilte die Behörde mit. Das Unternehmen hatte in der Folge einen selbstständigen Rückruf auch in anderen Ländern eingeleitet, unter anderem auch in Deutschland.