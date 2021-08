Leere Supermarktregale „Pingdemic“ oder Brexit?

In Wirklichkeit dürfte eine ganze Reihe von Gründen zu den Engpässen im gesamten Land beigetragen haben. Allen voran: der Brexit. Laut dem Spediteursverband Road Haulage Association (RHA) spielt der Anfang des Jahres vollzogene EU-Austritt eine zentrale Rolle bei dem Umstand, dass derzeit geschätzt 100.000 der 300.000 Lkw-Posten im Land unbesetzt sind. „Der Fahrermangel war bereits kritisch, da viele Fahrer aus der EU aus offensichtlichen Brexit-bezogenen Gründen nach Hause gegangen sind“, schrieb der Verband in einer Erklärung. Hinzugekommen seien covidbedingte Rückstände bei der Ausbildung neuer Lkw-Fahrer und Maßnahmen gegen die in Großbritannien weit verbreitete Scheinselbständigkeit, die dazu geführt hätten, dass sich viele Fahrer andere Jobs gesucht hätten.



Kam es in der Vergangenheit zu Engpässen, haben britische Spediteure oft kurzfristig Fahrer aus Osteuropa ins Land geholt, um die Lücken zu schließen. Das ist heute nicht nur wegen der Pandemie nicht mehr möglich: Seit Anfang des Jahres gibt es ein „punktbasiertes“ Einwanderungssystem, das bewusst so gestaltet worden ist, um EU-Bürger aus vergleichsweise niedrig vergüteten Berufen außer Landes zu halten. Es gibt zwar eine Liste mit dringend benötigten Fachkräften, wie etwa Krankenschwestern, für die Ausnahmen gelten. Lkw-Fahrer finden sich auf dieser Liste bislang jedoch nicht. Abgesehen davon: Wieso sollten sich Arbeiterinnen und Arbeiter aus der EU in ein schwieriges, kostspieliges und unsicheres, britisches Visavergabe-System begeben, wenn sie in EU-Ländern wie Deutschland und Frankreich schneller und einfacher Arbeit finden können.