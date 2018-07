Legalisierung light: Italiens versehentlicher Cannabis-Boom

Doch dass Rom in absehbarer Zeit die Nachfolge Amsterdams als neuer Hotspot für Gras-Liebhaber antritt, ist nicht nur mangels Rauschs unwahrscheinlich. „Cannabis Light“ sei weder sicher noch legal, heißt es in einem Bericht externer Gutachter für das italienische Gesundheitsministerium. Allerdings gebe es bislang auch keine Not, die ein Verbot rechtfertige, sagte Ministerin Giulia Grillo der Tageszeitung „La Stampa“. Familienminister Lorenzo Fontana versprach dagegen eine strengere Linie. Er habe in Amsterdam einen Joint probiert, das habe ihm gereicht, erzählte der rechtspopulistische Politiker in einem Interview: „Legalisierung ist nicht der richtige Weg.“