Lehre aus Remdesivir Warum der Corona-Impfstoff in der EU auf sich warten lässt

Lange zählte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn zu den Mahnern. Bei der Entwicklung und Zulassung von Corona-Impfstoffen müsse Sicherheit oberste Priorität haben, sagte Spahn noch zu Monatsbeginn, es gehe nicht darum, „irgendwie Erster zu sein“.

Doch die Notzulassungen in Großbritannien und zuletzt auch in den USA, gepaart mit dem harten Lockdown in Deutschland haben Spahn offenbar zu einer Kehrwende bewogen. Bund und Länder seien vom 15. Dezember an bereit, in der Fläche zu impfen, twitterte Spahn am Sonntag. Erste Dosen zu stünden zur Auslieferung bereit.