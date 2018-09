Leitzins unverändert EZB halbiert Anleihenkäufe auf 15 Milliarden Euro

Die EZB hat angesichts der schwächeren Weltwirtschaft ihre Wachstumsprognosen für die Euro-Zone leicht nach unten korrigiert. Das Bruttoinlandsprodukt in der Währungsunion soll in diesem Jahr um 2,0 Prozent und 2019 um 1,8 Prozent zulegen, wie die Notenbank-Ökonomen in ihren am Donnerstag in Frankfurt veröffentlichten Projektionen mitteilten. Noch im Juni waren jeweils 0,1 Punkte mehr vorhergesagt worden. Für 2020 werden unverändert 1,7 Prozent erwartet.