Zum anderen macht die EZB – anders als die Notenbanken in Amerika und in Großbritannien – nach wie vor keine Anstalten, ihre Bilanz zu verkleinern. Zahlungsrückflüsse aus auslaufenden Wertpapieren in ihrer Bilanz will die EZB wie bisher in den Kauf neuer Papiere stecken. Die Motivation dahinter: die Finanzierungskosten der hochverschuldeten Länder aus dem Süden Europas nach unten drücken. Davon hat bisher vor allem Italien profitiert.