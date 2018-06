Troika und „Spardiktat“

Für die Hilfen mussten die Regierungen in Athen jeweils harte Sparprogramme und Strukturreformen durchsetzen. Rentenkürzungen, Lohnkürzungen, Steuererhöhungen, Umbau der Verwaltung - Wirtschaftskrise und Arbeitslosigkeit gepaart mit Ausgabenkürzungen brachten viele Griechen in Not und das politische System in Athen ins Wanken. Der linke Ministerpräsident Alexis Tsipras probte 2015 den Aufstand gegen die sogenannten Troika der Geldgeberinstitutionen, drehte dann aber kurz vor dem Ausscheiden aus dem Euro bei. In den vergangenen drei Jahren beschloss seine Regierung nach Angaben der EU-Kommission auf Druck der Gläubiger 450 Einzelmaßnahmen zur Sanierung des Haushalts und des Staatswesens. Nun lobt Moscovici die Erfolge: 1,4 Prozent Wirtschaftswachstum 2017, 1,9 Prozent geschätzt in diesem Jahr. Ein Haushaltsüberschuss von 0,8 Prozent, ohne Schuldendienst sogar 4,2 Prozent. „Griechenland hat einen langen Weg zurückgelegt“, weiß Moscovici. Aber: „Sind alle Probleme des Landes gelöst? Natürlich nicht.“