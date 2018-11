Lieber keine Vision Merkel will ein Europa des Machbaren

Und so bleibt sich Merkel mit diesem Auftritt treu, mit diesem pragmatischen Realismus für Europa. Genau so hatte sie es in den vergangenen Monaten schon gehalten. Im Sommer hatte sie ja schon einmal so etwas wie eine Antwort auf Macron entworfen und ihre großen Linien geschildert für Europa als „globaler Akteur“. Im Juni beschloss sie dann mit Macron in Meseberg eine fein austarierte Erklärung, die einige der ehrgeizigen Reformpläne des französischen Präsidenten aufgriff.