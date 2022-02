Lieferkettengesetz: Brüssel sollte nicht nur den Beratern helfen

Wer Menschenrechte und Umweltschutz stärken will, könnte auf mehr Transparenz setzen, die Verbrauchern helfen würde, bewusst einzukaufen. Wer Lieferketten im Detail steuern will und Managern die Haftung dafür überträgt, heizt zunächst einmal die Nachfrage nach externer Beratung ordentlich an. Consultants, die gerade schon reichlich über Aufträge wegen Corporate Social Responsibility und Taxonomie verfügen, werden erneut hohe Umsätze verbuchen. Die Rechnung dafür dürfte am Schluss der Verbraucher zahlen.



