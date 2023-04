Lieferkettengesetz Schluss mit der widersprüchlichen Politik

Noch ist der Gesetzgebungsprozess nicht am Ende, die EU-Staaten werden in den abschließenden Verhandlungen darauf dringen, die Vorgaben etwas zu entschärfen. Diese Richtlinie ist allerdings ein perfektes Beispiel für die Widersprüchlichkeit von EU-Politik. Einerseits fehlt es in Brüssel nicht an Forderungen, die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft zu stärken. Und gleichzeitig entstehen neue EU-Regeln, die nicht nur Konzernen, sondern auch kleineren Unternehmen immer weitere Pflichten auferlegen. Dieser Widerspruch ist ein altes Problem – für das sich keine Lösung abzeichnet. Davon profitiert die Konkurrenz in anderen Teilen der Welt.