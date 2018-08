Als am Sonntagabend die asiatischen Märkte öffneten, war die Richtung bereits klar: Die Lira erreichte kurz ein neues Allzeittief. Für einen Euro bekam man in Tokyo acht türkische Lira. Vor einer Woche waren es noch weniger als sechs gewesen. Kurz darauf gab Berat Albayrak, türkischer Finanzminister und Schwiegersohn des Präsidenten eine Pressekonferenz, in der er bekanntgab, am Montag würden Maßnahmen verkündet, um den Lira-Verfall zu stoppen. Welche Maßnahmen das seien würden, sagte er nicht. Typisch für das türkische Krisenmanagement – wie so oft in den vergangenen Wochen war dies zu spät, zu zaghaft, zu unkonkret.