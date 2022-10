Liz Truss: Diese Premierministerin ist aus der Zeit gefallen

Dabei werden die gravierenden Folgen dieses Experiments erst nach und nach klar. So kam eine akademische Studie, die kürzlich in der Fachpublikation „Journal of Epidemiology and Community Health“ veröffentlicht wurde, zu dem Schluss, dass mehr als 330.000 vorzeitige Tode in Großbritannien zwischen 2012 und 2019 auf die Kürzungen zurückzuführen sind. Forscher der University of Glasgow und des Glasgow Centre for Population Health führten diese Tode auf Einbußen beim Einkommen, Krankheit, Verschlechterungen bei der Ernährung und der Wohnsituation und auf soziale Isolierung zurück.