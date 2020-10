Lobby-Schlacht Wie Unilever, Beyond Meat und Ikea den Veggie-Burger vor den Brüsseler Bürokraten retten wollen

Beim europäischen Agrarverband beobachten sie mit Interesse, dass die Debatte eine völlig neue Wucht bekommen hat, seit Großhersteller von Fleischersatzprodukten in die Schlacht um den Veggieburger eingestiegen sind. In einem offenen Brief haben die Lebensmittelgiganten Nestlé und Unilever, Branchenriesen wie Beyond Meat, aber auch Ikea gemeinsam mit 36 weiteren Herstellern und Organisationen gegen das Namensverbot für Veggieburger protestiert. Der schwedische Konzern Ikea hat sein Sortiment von Köttbullar längst um eine vegane Variante namens Grönsaksbullar erweitert. Was erklärt, warum ein Möbelhersteller sich auf einmal für die Regulierung der Landwirtschaft in Brüssel interessiert.



