Lockdown-Ende verschoben Großbritannien zieht die Notbremse

Johnsons Ankündigung kam nicht überraschend. Schon seit Wochen breitet sich die weitaus ansteckendere Delta-Variante des Coronavirus in ganz Großbritannien aus, die zum ersten Mal im März in Indien entdeckt worden ist. Und diese Variante ist offenbar in der Lage, eine große Zahl von Personen zu infizieren, die bereits eine Impfdosis erhalten haben. Die Fallzahlen, die seit Monaten rückläufig waren, steigen derzeit wieder rapide an. Am Ende blieb Johnson nichts anderes übrig, als die Notbremse zu ziehen.