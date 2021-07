Lockerungen Englische Lockerungspläne: Kritik an widersprüchlichen Botschaften

Der britische Premierminister Boris Johnson wollte noch am Montag bekanntgeben, ob wie erwartet am 19. Juli alle Corona-Maßnahmen in England – inklusive der Maskenpflicht – aufgehoben werden können. Es wird damit gerechnet, dass er an dem Plan festhält. Mehrere Minister hatten bereits angekündigt, nach dem Ende der Maskenpflicht keinen Mund-Nasen-Schutz mehr tragen zu wollen. Andere hatten die Menschen dazu aufgerufen, freiwillig weiterhin Masken zu tragen. Auch Johnson mahnte einer in der Nacht zum Montag veröffentlichten Mitteilung zufolge zur Eigenverantwortung.