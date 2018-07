Londons Weißbuch EU unzufrieden mit Mays Brexit-Plänen

Barnier hatte sich am Donnerstag erstmals mit dem neuen britischen Brexit-Minister Dominic Raab beraten und unterrichtete am Freitag in Brüssel die EU-Minister aus den verbleibenden 27 Mitgliedsländern. Verschiedene Elemente des Weißbuchs öffneten den Weg für konstruktive Diskussionen, sagte Barnier anschließend. Die Vorschläge im Weißbuch müssten aber praktikabel sein und dürften nicht zu mehr Bürokratie führen.