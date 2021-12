„Lügner, Betrüger und Scharlatan“ Der Anfang vom Ende für Johnson?

Für Johnson war das ein schwerer Schlag, der für Großbritannien schwere Folgen haben könnte: Denn wegen Johnsons Laissez faire-Kurses in Sachen Covid und der erneut verspäteten Reaktion seiner Regierung hat sich die Omikron-Variante des Coronavirus schon so stark im gesamten Land ausgebreitet, dass Experten eine Explosion an Erkrankungen in wenigen Tagen befürchten. Johnson ist jedoch in seinen eigenen Reihen dermaßen diskreditiert, dass er vermutlich nur mit Hilfe der Opposition weitere Covid-Maßnahmen in Stellung bringen könnte. Dabei würde er sich mit jeder Abstimmung, bei der er keine eigene Mehrheit zu Stande bringt, weiter schwächen. Die libertären Lockdown-Gegner bei den Tories würden damit ihr Ziel erreichen. Den Preis dafür zahlen würde die britische Öffentlichkeit.