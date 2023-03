Luxusimmobilien: Das Londoner Schloss und der saudische Prinz

In den Wildwestjahren nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion strömten dermaßen viele vermögende Bewohner aus den ehemaligen Sowjetrepubliken in die britische Hauptstadt, dass ihr Kritiker den spöttischen Beinamen „Londongrad“ verpassten. Langjährige Mitarbeiter des Edel-Kaufhauses Harrods erinnern sich, wie in den Neunzigerjahren immer wieder russisch sprechende Kunden mit Einkaufstüten voller Geld zum Einkaufen vorbeikamen.



Britische Regierungen aller Couleur begrüßten die Geldspritze und hielten den schwerreichen Neuankömmlingen die Tür auf. Nach der Herkunft des Geldes wurde selten gefragt. Oft erwarben die Superreichen aus aller Welt – wie auch der offenbar in Finanznöte geratene saudische Prinz – ihre Immobilen über Offshore-Firmen. Aus gutem Grund: Bis vor kurzem war es in Großbritannien möglich, solche Firmen als Eigentümer von Immobilien einzutragen. Die wahren Besitzer konnten so anonym bleiben. Transparenzaktivisten kritisieren diese Zustände seit vielen Jahren scharf.