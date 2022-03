Luxusimmobilien der russischen Elite So pompös wohnen Russlands Oligarchen in London

Berichten zufolge suchte Abramowitsch, der heute in Israel lebt, in den vergangenen Wochen einen neuen Besitzer – sowohl für sein Häuschen in London als auch für seinen Fußballverein Chelsea F.C. Damit wollte er wohl drohenden Sanktionen entgehen. Doch zu spät: Am Donnerstag erließ London gegen sieben führende Oligarchen weitreichende Maßnahmen. Abramowitsch ist einer von ihnen. Seine Vermögenswerte in Großbritannien wurden eingefroren. Die geplanten Verkäufe sind vom Tisch. Nach Großbritannien reisen dürfen die sanktionierten Oligarchen nicht mehr. Und: Der Fußballverein Chelsea F.C. darf keine Karten für Spiele mehr verkaufen.