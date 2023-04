Maastricht-Regeln: Stoppt die Beliebigkeit

Das ökonomisch durchaus berechtigte Argument, prozyklische Wirtschaftspolitik zu vermeiden, spielt – gerade in Zeiten steigender Zinsen – den Austeritätsgegnern in die Hände. Absehbar wachsende Ausgaben für Verteidigung in Europa sprechen ebenfalls dagegen, dass in der EU künftig Staatsschulden energisch abgebaut werden. Man muss kein Prophet sein, um vorherzusagen, dass auch diese Reform des Stabilitätspakts nicht zu besserem Haushalten führen wird. Genauso wenig zu einfacheren Regeln, die sich nicht umgehen lassen. Mit anderen Worten: Es wird sich nicht viel ändern.



Dieser Beitrag entstammt dem WiWo-Newsletter Daily Punch. Der Newsletter liefert Ihnen den täglichen Kommentar aus der WiWo-Redaktion ins Postfach. Immer auf den Punkt, immer mit Punch. Außerdem im Punch: der Überblick über die fünf wichtigsten Themen des Tages. Hier können Sie den Newsletter abonnieren.