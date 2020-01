Macron lädt nach Versailles „Das ist schon eine besondere Veranstaltung“

Sollte es so etwas wie ein Dîner in Versailles auch in Deutschland geben?

Ich denke nicht, dass es in Deutschland daran mangelt, dass zu wenig geredet wird. Im Gegenteil: Vor dem Hintergrund des massiven Markteinbruchs hat es allein in den vergangenen Monaten etliche Krisentreffen auf Bundes- und Landesebene gegeben. Viele konstruktive Lösungsvorschläge wurden dabei diskutiert. Nun müssen wir gemeinsam in die Umsetzung kommen. Daran müssen wir zügig arbeiten, dann wird es auch in Deutschland onshore weitergehen können.