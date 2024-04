Macron zur Zukunft der EU „Europa ist sterblich“

Für die Schaffung einer „glaubhaften europäischen Verteidigung“ kündigt Frankreichs Staatschef für die nächsten Monate ein Treffen mit den europäischen Partnern an. Dann will er mit ihnen unter anderem über die Schaffung einer europäischen Militärakademie sprechen. „Europa muss das, was ihm am Herzen liegt, verteidigen können – mit seinen Verbündeten, wenn sie dazu bereit sind, aber auch allein, wenn es nötig ist.“ Dazu gehöre die Bereitstellung entsprechender Gelder und Aufträge für die europäische Rüstungsindustrie. In der Vergangenheit sei es „praktisch“ gewesen, Rüstungsgüter in den USA oder Südkorea zu kaufen. „Aber wie soll so europäische Verteidigung funktionieren?“